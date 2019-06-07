2019-06-07T13:22:04+03:00
Происшествия

Страшное ДТП под Липецком с 3 погибшими: за рулем "ВАЗа" была 23-летняя девушка

Автоледи и двое пассажиров погибли - 46-летняя женщина и 26-летний мужчина
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария под ЛипецкомСтрашная авария под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки в Липецкой области произошло множество аварий. Одна из самых страшных унесла жизни 3 человек. Напомним, в 16.45 на трассе Орел-Тамбов возле населенного пункта Кулешовка под Липецком столкнулись "ВАЗ-21099", "Мазда" и рейсовый автобус "Мерседес".

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, отечественный автомобиль врезался в иномарку. От удара "ВАЗ" выбросило на встречку, где он попал под колеса автобуса. Машина мгновенно превратилась в груду металла. Часть транспорта "намотало" на колесо автобуса.

Стало известно, что за рулем "ВАЗа" находилась 23-летняя девушка. Она и двое ее пассажиров - 42-летняя женщина и 26-летний мужчина, скончались на месте. Чтобы достать их тела, спасателям пришлось разрезать машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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