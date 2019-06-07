Под Липецком иномарка влетела в жилой дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-07T15:00:16+03:00

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В минувший четверг, 6 июня, в Липецке на улице Толстого водитель "Рено Логан" сбил 11-летнюю девочку. Юная липчанка переходила дорогу по "зебре". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали ей необходимую помощь и отпустили.

В селе Колодезное Задонского района 46-летний водитель за рулем "Джили-МК", по предварительным давнным, отвлекся во время движения и вылетел с дороги. Иномарка врезалась в жилой дом. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, в аварии пострадали водитель автомобиля и его 35-летняя пассажирка. Автомобилиста госпитализировали. Женщине врачи оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, что в прошедший четверг, страшная авария приозошла в районе населенного пункта Косыревка. В столкновении 2 легковушек и рейсового автобуса погибли 3 человек. А на пешеходном переходе в Грязях водитель "Датцун" сбил 6-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU