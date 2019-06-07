В центре Липецка загорелся лимузин

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-07T15:13:58+03:00

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ЧП случилось в эту пятницу, 7 июня, на улице Неделина в Липецке. Там на ходу загорелся белый лимузин. Свадебное авто вспыхнуло в районе Торговой площади. Внезапно со стороны приборной панели машины повалил черный дым.

Лимузин загорелся в Липецке. Фото Александр ГончаровФото: vk.com

Водитель пытался потушить лимузин, но безуспешно. На помощь также бросились очевидцы, однако машина продолжала дымиться. Фото начала пожара выложили в сеть.

Лимузин загорелся в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Благо на место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ведомства, последствия ликвидировали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №6.

Лимузин загорелся в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожарные оперативно потушили горящую машину, благодаря чему большую часть автомобиля удалось спасти. Огонь успел повредить только часть салона лимузина. К счастью, никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, теперь выясняют эксперты.

Лимузин загорелся в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU