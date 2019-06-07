2019-06-07T15:33:46+03:00
Общество

Tele2: качество связи в отдаленных районах должно быть не ниже, чем в крупных городах

Представители Tele2 рассказали о промежуточных результатах деятельности компании в Липецкой области
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В Липецке прошла ставшая уже традиционной встреча руководства липецкого филиала Tele2 со СМИ. Оператор мобильной связи предельно открыт не только для своих абонентов, но и для широкой общественности. Как и в прошлом году https://www.chel.kp.ru/daily/26825.4/3863895/ в неформальной обстановке спикеры рассказали о промежуточных результатах деятельности компании в регионе и уникальных продуктах, а также честно ответили на все вопросы журналистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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