В Липецке скончался участник войны, инициатор установки Памятника Победы

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-07T18:34:34+03:00

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В эту пятницу, 7 июня, в Липецке на 94-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Петр Кащенко. Именно Петр Иванович стал инициатором установки Памятника Победы или народного памятника на одноименной площади города.

Идея создать памятник появилась еще в двухтысячных, и Петр Иванович воплощал ее в жизнь больше 10 лет. На протяжении этих лет по инициативе Петра Кащенко шел сбор средств на стелу Победы. В итоге боле 50 тысяч человек собрали 2.8 миллионов рублей. 38-метровый монумент, у которого сейчас проходит Парад Победы и Бессмертный полк, открыли в 2015 году.

Почетный гражданин Липецка Петр Кащенко родился 18 октября 1925 года в городе Бутурлиновка Воронежской области. В 1943 году его призвали в армию, где он служил в воздушно-десантных войсках. Удостоен медали «За победу над Германией», медали «За взятие Вены», орденов Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу». С 1954 года работал в Липецке учителем английского языка, носил звание отличника просвещения РСФСР.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, отпевание и церемония прощания с Петром Кащенко начнется в воскресенье, 9 июня, в 11.00 в Евдокиевском храме на площади Героев. Петра Ивановича похоронят на аллее Почетных граждан старого Косыревского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU