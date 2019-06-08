В Липецке пропал пенсионер, у которого проблемы со слухом
В Липецке разыскивают 69-летнего пенсионера. Огнев Геннадий Львович пропал в минувшую пятницу, 7 июня. Ориентировочно, в 14.30 он ушел из больницы №4 "Липецк-Мед" областного центра. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местонахождение Геннадия Огнева не известно.
Приметы: рост 180 сантиметров, крупного телосложения.
Был одет: клетчатая рубашка, серая бейсболка, светлые спортивные трико, сандалии.
Особые приметы: отсутствие слуха - глухота.
Всех, кто видел Геннадия Огнева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU