В Липецке пропал пенсионер, у которого проблемы со слухом

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-08T17:35:55+03:00

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В Липецке разыскивают 69-летнего пенсионера. Огнев Геннадий Львович пропал в минувшую пятницу, 7 июня. Ориентировочно, в 14.30 он ушел из больницы №4 "Липецк-Мед" областного центра. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местонахождение Геннадия Огнева не известно.

Приметы: рост 180 сантиметров, крупного телосложения.

Был одет: клетчатая рубашка, серая бейсболка, светлые спортивные трико, сандалии.

Особые приметы: отсутствие слуха - глухота.

Всех, кто видел Геннадия Огнева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU