В Липецке на улице Неделина столкнулись "Форд" и "ВАЗ"

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-08T18:07:30+03:00

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В эту субботу, 8 июня, в Липецке произошла авария. На улице Неделина столкнулись "Форд" и "ВАЗ-2115". ДТП случилось прямо возле пешеходного перехода. Обе машины получили серьезные повреждения.

У отечественного автомобиля полностью разбита передняя часть - деформирован катоп, разбиты фары и бампер. У иномарки сильно помята дверца со стороны водителя. Судя по всему, "ВАЗ" влетел в бок "Форду". Информация о пострадавших уточняется. В том, кто виноват в аварии, разберутся автоинспекторы.

ДТП на Неделина в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова эктренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU