Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в реку
В прошедшую пятницу, 7 июня, в Липецкой области случилось происшествие. В 12.03 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от жителей Усманского района. По словам очевидцев, в реку Байгора упал автомобиль "ВАЗ-2115". Как оказалось, машина свалилась в водоем с моста. В салоне находились люди. Спасатели выехали на место происшествия.
Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в рекуФото: УГПСС Липецкой области
По информации пресс-службы регионального УГПСС России, водолазы поисково-спасательной службы Управления погрузились на глубину 3 м. Там они подцепили машину тросами. А после кран вытащил автомобиль на поверхность. Спасатели извлекли тела из машины.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в рекуФото: УГПСС Липецкой области
ИСТОЧНИК KP.RU