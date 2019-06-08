2019-06-08T18:32:54+03:00
Происшествия

Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в реку

Машину достали с помощь крана
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в рекуПод Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в рекуФото: УГПСС Липецкой области
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В прошедшую пятницу, 7 июня, в Липецкой области случилось происшествие. В 12.03 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от жителей Усманского района. По словам очевидцев, в реку Байгора упал автомобиль "ВАЗ-2115". Как оказалось, машина свалилась в водоем с моста. В салоне находились люди. Спасатели выехали на место происшествия.

Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в реку Фото: УГПСС Липецкой области

Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в рекуФото: УГПСС Липецкой области

По информации пресс-службы регионального УГПСС России, водолазы поисково-спасательной службы Управления погрузились на глубину 3 м. Там они подцепили машину тросами. А после кран вытащил автомобиль на поверхность. Спасатели извлекли тела из машины.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в реку Фото: УГПСС Липецкой области

Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в рекуФото: УГПСС Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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