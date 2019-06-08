2019-06-09T09:18:44+03:00
Происшествия

За день в Липецке и области чуть не утонули двое детей и парень

Их вовремя заметили спасатели
Поделиться:
Спасатели спасли утопающихСпасатели спасли утопающихФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу, 8 июня, в регионе стоит по-настоящему летняя погода. Жители Липецка и области спасаются от жары на берегах рек. К сожалению, не все соблюдают правила безопасности на воде.

Так, утром в Данкове в одном из водоемов чуть не утонул 20-летний парень. К счастью, рядом оказались спасатели. В 10.10 они вытащили молодого человека на берег.

В 15.14 в Ельце спасатели спасли тонущую 12-летнюю девочку. Она решила искупаться в реке Сосна.

В 15.20 в Липецке в районе НЛМК едва не утонул мальчик. Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах успели вовремя. Юного липчанина доставили на берег. Как сообщили в пресс-службе регионально УГПСС, у ребенка свело ногу в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанам представили новые правила благоустройства
В Липецкой области введут ограничения на посещение лесов
Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в реку
В Липецке на улице Неделина столкнулись "Форд" и "ВАЗ"
В Липецке пропал пенсионер, у которого проблемы со слухом
В Липецке скончался участник войны, инициатор установки Памятника Победы
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Судьба самого проблемного долгостроя Липецка решится этим летом
Tele2: качество связи в отдаленных районах должно быть не ниже, чем в крупных городах
В центре Липецка загорелся лимузин
Под Липецком иномарка влетела в жилой дом: есть пострадавшие
Интерпол нашел супругов Захаровых, заочно арестованных по делу о липецких дольщиках
Страшное ДТП под Липецком с 3 погибшими: за рулем "ВАЗа" была 23-летняя девушка
Липчан приглашают в зоопарк посмотреть на детенышей обезьян, эму, пони, муфлонов
Под Липецком "Датцун" сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Липецке энергетики не хотят делать горожанам перерасчет платы за тепло
В баре Липецка у парня стащили 30500 рублей
Под Липецком из лагеря пропал 15-летний подросток
В Липецке впервые пройдет хакатон
Липецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в воде
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель"
Под Липецком столкнулись автобус и 2 легковушки: погибли 3 человека
В Липецке в районе ЛТЗ на маршрутку упал провод
В Липецкой области назначили выборы губернатора