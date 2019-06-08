За день в Липецке и области чуть не утонули двое детей и парень

8 Июнь 18:47 2019-06-09T09:18:44+03:00

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В эту субботу, 8 июня, в регионе стоит по-настоящему летняя погода. Жители Липецка и области спасаются от жары на берегах рек. К сожалению, не все соблюдают правила безопасности на воде.

Так, утром в Данкове в одном из водоемов чуть не утонул 20-летний парень. К счастью, рядом оказались спасатели. В 10.10 они вытащили молодого человека на берег.

В 15.14 в Ельце спасатели спасли тонущую 12-летнюю девочку. Она решила искупаться в реке Сосна.

В 15.20 в Липецке в районе НЛМК едва не утонул мальчик. Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах успели вовремя. Юного липчанина доставили на берег. Как сообщили в пресс-службе регионально УГПСС, у ребенка свело ногу в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU