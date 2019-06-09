В Липецкой области введут ограничения на посещение лесов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-09T09:33:04+03:00

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Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных в Липецкой области, и из-за высокой пожарной опасности с 10 июня по 30 июня введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса региона. Новые правила зафиксированы в постановлении администрации области № 276 от 07.06. 2019.

В связи с этим управление лесного хозяйства совместно с ГУ МЧС по Липецкой области и правоохранительными органами организовали контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и машин, пребывающих в лесах. Также организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в зеленых территориях.

Представители указанных ведомств просят всех липчан воздержаться от поездок в лес и въезда в них транспортных средств с 10 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU