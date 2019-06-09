Липчанам представили новые правила благоустройства

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-09T09:40:53+03:00

Для собственников стационарных объектов «зона ответственности» - 10 метров от фасада здания и по его периметру, для нестационарных - три метра

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Новые правила благоустройства представили липчанам. Об изменениях в федеральных, региональных и муниципальных законах рассказали горожанам на публичных слушаниях.

Согласно новым правилам, собственники нежилых помещений участвуют в благоустройстве прилегающих к магазинам, кафе, киоскам и офисам территорий. Для стационарных объектов «зона ответственности» - 10 метров от фасада здания и по его периметру, для нестационарных - три метра. Предпринимателям нужно заботиться о газоне, деревьях и кустарниках, убирать участки от снега и наледи, удалять с фасада сосульки.

Липчане в ходе публичных обсуждений попросили добавить в него обязательство по созданию условий для маломобильных граждан.

Ранее вице-мэр представители администрации встречалась по данному вопросу с предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU