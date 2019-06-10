В Липецке попались на кражах два школьника

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-10T08:41:01+03:00

Один украл магнитолу и усилитель с машины, второй – велосипед

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В Липецке за один день, 9 июня, задержали за кражи сразу двоих школьников. Первое преступление с участием несовершеннолетнего произошло еще 22 мая. В тот день кто-то украл велосипед из подъезда дома по улице Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 14-летний ученик средней школы.

Также полиция раскрыла кражу из автомобиля, которая произошла 28 апреля, когда из машины у 22-летнего парня кто-то вытащил магнитолу и усилитель. В данном случае под подозрение попал 16-летний учащийся средней школы.

Всего за прошедшие сутки в Липецкой области раскрыли три совершенных ранее преступления. Так помимо школьников в городе поймали 22-летнего парня, который крал телефон у 40-летнего посетителя бара.

ИСТОЧНИК KP.RU