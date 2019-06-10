2019-06-10T08:55:36+03:00
Происшествия

Под Липецком в пруду утонул мужчина

Тело подняли в Задонском районе
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области утонул мужчинаВ Липецкой области утонул мужчинаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия на воде случилась в минувшее воскресенье, 9 июня, в Задонском районе Липецкой области. В 15.45 очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что в пруду в селе Уткино видели, как тонул мужчина.

На место происшествия сразу же выехали спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах города Задонска. К несчастью, им оставалось только поднять тело утонувшего на поверхность. Как сообщили в пресс-службе УГПСС, место, где случилась беда, не оборудовано для купания. Проверку проводят правоохранительные органы, точную причину гибели человека устанавливают.

Напомним, что только в субботу в водоемах региона чуть не утонули три человека, из них двое детей. Спасатели успели помочь 20-летнему парню в Данкове, в Ельце из воды вовремя достали 12-летнего мальчика, и еще один школьник едва не утонул в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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