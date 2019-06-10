2019-06-10T09:41:24+03:00
Происшествия

В ДТП с тремя иномарками в Липецке загорелась «Тойота»

Момент столкновения сняла уличная камера наблюдения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в воскресенье ночью, 9 июня, на улице Московской в Липецке. Там столкнулись автомобили «Мерседес», «Тойота Камри» и «Тойота Ленд Крузер». Момент аварии попал в обзор уличной камеры наблюдения.

В тройном ДТП в Липецке сгорела "Тойота Ленд Крузер".Полиграфическая

На записи видно, как водитель внедорожника «Тойота» пытается повернуть, в этот момент в него на поленом ходу въезжают сразу два автомобиля «Камри» и «Мерседес». От двойного удара тяжелый «Ленд Крузер» несколько раз разворачивает и выкидывает на бордюр.

Вскоре машина начинает гореть. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Они потушили горящий автомобиль и помогли пострадавшим. По словам очевидцев, в ДТП никто не погиб. Пострадавших увезли с места на скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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