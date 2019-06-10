2019-06-10T11:00:13+03:00
Происшествия

В Липецке на Силикатных озерах утонул молодой студент из Дагестана

Тело парня подняли из воды спасатели в воскресенье вечером
Лия МУРАДЬЯН
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Студент утонул на Силикатных озерахСтудент утонул на Силикатных озерахФото: УГПСС Липецкой области
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Жуткая трагедия произошла минувшим вечером, 9 июня, на Силикатных озерах в Липецке. Там отдыхала компания молодых людей, внезапно один из парней начал тонуть. По словам очевидцев, у молодого человека свело ногу.

Попытки приятелей достать товарища из воды успехом не увенчались. На место вызвали спасателей и скорую. Как сообщили в пресс-службе областного управления УГПСС, сообщение поступило дежурному ровно в 18.00. Сотрудники поисково-спасательной службе оперативно прибыли на место происшествия. Но, к несчастью, им оставалось только поднять тело 20-летнего юноши.

Выяснилось, что погибший был студент из Дагестана, который приехал учиться в Липецк. Как рассказали знакомые парня, тело погибшего студента искали около двух часов.

– Это был наш близкий друг, он не курил и не пил, – рассказали дурья студента. – Мы сделали все возможное, что было в наших силах, чтобы его вытащить, но увы.

В тот же день, 9 июня, в городе Грязи Липецкой области утонул мужчина в реке Байгора. Еще в то же воскресенье один человек утонул в пруду в Задонском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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