Ночной дрифт не дает покоя жителям спального района Липецка

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-10T11:27:21+03:00

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В Липецке жители микрорайона «Европейский» несколько суток подряд не могу спокойно спать ночью. По словам жильцов, все дело в кольцевой развязке на пересечении улиц Стаханова и Свиридова. С некоторых пор это кольцо облюбовали любители дрифта, ночные виражи которых слушают каждую ночь жители близлежащих домов.

Любители дрифта на дают спать жителям "Европейского" в Липецке .

– Подскажите, как бороться вот с такими «Шумахерами», куда обратиться, – опубликовали призыв о помощи местные в соцсети. – Ну сил нет никаких, время 23.57, все нормальные люди спят, и маленькие дети в том числе. У всей семьи скоро уже нервный тик начнется. И такая песня каждый вечер.

Автор прикрепил видео, на котором видно, как по кольцу, уходя в занос, дрифтуют машины. «Шумахеры» нарезают несколько кругов, при этом отчетливо слышно визг колес и рев двигателей. Помимо шума, любители дрифта создают опасную ситуацию на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU