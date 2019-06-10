В Липецкой области до конца месяца ограничено посещение лесов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-10T12:38:21+03:00

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С этого понедельника, 10 июня, в Липецкой области ограничивают посещение лесов. По информации пресс-службы администрации региона, такие меры направлены на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с Лесным кодексом РФ и Уставом Липецкой области. Так, из-за жаркой погоды липчанам запрещается пребывать в лесах, а также въезжать туда на транспорте. Ограничение будет действовать до конца месяца - 30 июня.

По словам специалистов, основная причина лесных пожаров - человеческий фактор. Для борьбы с возгораниями в регионе открыт лесопожарный центр. В лесхозах стоят пожарные машины, трактора, малые патрульные комплексы и другая техника.

Работу, направленную на соблюдение режима ограничения пребывания в лесах, проводит региональное управление лесного хозяйства. Так, специалисты устанавливают на въездах в леса предупредительные баннеры, дороги перерывают шлагбаумами. Работники лесхозов вместе с правоохранителями осуществляют рейды.

Напомним, при обнаружении пожара в лесу звонить по телефону 8-800-100-94-00. Это бесплатная прямая линия лесной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU