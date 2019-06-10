2019-06-10T13:10:14+03:00
Происшествия

Зимой в Липецке пьяная мать выгнала полураздетого сына из квартиры

Липчанка обивняется в жестоком обращении с ребенком
Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делуПрокурор Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В феврале прошлого года пьяная липчанка ночью выгнала полураздетого сына из квартиры. Ребенок пытался попасть обратно, однако, мать была непреклонна. На шум отреагировали соседи. Они приютили мальчика и вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, жительница Липецка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Она также была огранчена в родительских правах. Правда, такая мера не повлияла на ее отношение к собственному ребенку. Липчанка продолжила вести антиобщественный образ жизни, выпивать и жестко "воспитывать" сына.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по делу. Обвиняемой грозит штраф до 100 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 3 лет. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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