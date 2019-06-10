В Липецке на НЛМК загорелась доменная печь

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-10T14:59:37+03:00

В пожаре никто из людей не пострадал

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В этот понедельник, 10 июня, в Липецке случилось происшествие. На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар. На территории загорелась доменная печь.

Как стало известно "КП-Липецк", печь находится на ремонте. Возгорание произошло как раз во время демонтажных работ. Как сообщили в пресс-службе НЛМК, огонь ликвидировали пожарные. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Незначительное возгорание на колошнике доменной печи №6, которая находится на ремонте, произошло при производстве демонтажных работ, - прокомментировал "КП-Липецк" пресс-секретарь НЛМК Сергей Разбирин. - Площадь возгорания составила 12 кв. м. Ориентировочно, в течение получаса возгорание было ликвидировано силами пожарной охраны.

Несмотря на происшествие, работы на предприятии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU