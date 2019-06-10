В Липецке по улице 9 Мая, где машина провалилась под землю, пустили трамваи

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-10T16:29:46+03:00

В Липецке на улице 9 Мая восстановили движение трамваев Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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Ремонтные работы на улице 9 Мая в Липецке подходят к концу. По информации городского департамента транспорта, движение трамваев №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000" уже восстановлено. Во вторник, 11 июня, улицу должны открыть и для транспорта.

Напомним, коммунальная авария случилась 5 июня. В районе площади Металлургов областного центра энергетики проводили испытания гидравлических сетей. Произошел порыв трубы. Под проезжей частью размыло грунт. Одна из машин провалилась в яму и спустя считанные секунды ушла под землю. Дорогу перекрыли. Владельцу иномарки пообещали возместить ущерб.

Во время ремонта, специалисты заменили 2 трубы, протяженностью 44 метра. А также проложили новые гильзы.

Так выглядела старая труба, на которой произошел порывФото: Юлия КЛЮЕВА

Так выглядела старая труба, на которой произошел порывФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU