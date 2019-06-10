2019-06-10T18:35:35+03:00
Общество

Липецкого школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию

Выпускник воспользовался мобильным телефоном
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкого школьника удалили с ЕГЭ по обществознаниюЛипецкого школьника удалили с ЕГЭ по обществознаниюФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот понедельник, 10 июня, в Липецке и области выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию. На экзамен пришли более 2,5 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, обществознание - самый популярный предмет по выбору среди одиннадцатиклассников. На 2 и 3 месте по популярности - физика и история.

Экзамен прошел в штатном режиме. Печать контрольно-измерительных материалов и сканирование бланков прошли без сбоев. Видеокамеры в пунктах проведения экзаменов работали в штатном режиме. За школьниками также наблюдали онлайн в ситуационно-информационном центре управления.

Один из выпускников во время экзамена пользовался мобильным телефоном. За это его удалили с ЕГЭ.

Результаты по обществознанию будут известны не позднее 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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