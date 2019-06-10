2019-06-10T19:22:07+03:00
Происшествия

В Липецке сотрудник ЧОПа избил водителя прямо на проезжей части

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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драка с сотрудником ЧОПа в Липецкедрака с сотрудником ЧОПа в ЛипецкеФото: скрин с видео
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Этим утром, 10 июня, в Липецке прямо на проезжей части случилась драка. Происшествие на пересечении улиц Водопьянова и Папина попало в объектив камер видеонаблюдения.

Со стороны Меркулова к перекрестку двигался автомобиль ЧОП. По всей видимости, он выехал на пересечение проезжих частей, когда уже загорелся красный. Водитель, начавший движение с Водопьянова, посигналил автомобилисту. Тогда первая машина остановилась. Сотрудник ЧОПа вышел из машины. Мужчина из легковушки пошел к нему навстречу. Между ними завязалась перепалка. По словам очевидцев, сотрудник ЧОПа ударил первый. Он продолжил махать кулаками. Его противник пытался защититься. После мужчины разошлись и продолжили движение.

Кстати, похожая история произошла в областном центре год назад. В апреле 2018 года сотрудники ЧОПа толпой избили водителя, который не уступил им дорогу.

Драка с участием сотрудника ЧОП.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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