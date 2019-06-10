2019-06-10T19:40:40+03:00
Происшествия

Под Липецком собутыльники избили и изнасиловали приятеля

Потерпевший скончался
Юлия КЛЮЕВА
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Региональный СКР продолжает расследование уголовного делаРегиональный СКР продолжает расследование уголовного делаФото: Юлия КЛЮЕВА
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29 мая этого года в квартире по улице Станционная в Грязях четверо мужчин распивали спиртные напитки. В ходе увлекательного времяпрепровождения между 44-летним и 27-летним собутыльниками произошел конфликт. Парень руками и ногами избил старшего товарища, нанеся удары по голове. К нему присоединился 56-летний приятель. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего и изнасиловал его. Вскоре пострадавший скончался. Причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма.

По информации пресс-службы регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". 27-летнего парня и 56-летнего мужчину взяли под стражу.

Фигуранты признались в совершении преступления и пояснили обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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