В Липецке мужчина из-за алиментов ворвался в банк с пистолетом

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-11T12:26:43+03:00

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В Липецке поймали вооруженного налетчика, который ворвался в банк с оружием. Инцидент произошел минувшим вечером, 10 мая, на улице Шерстобитова. Примерно в 19.30 в отделение банка вошел нетрезвый на вид мужчина с пистолетом. Изначально говорилось, что мужчина взял в заложники женщину. Никаких требований налетчик не выдвигал.

Захват "Сбербанка" в Липецке.

Вскоре на место стянулись сотрудники полиции, МЧС, а также силовых и других ведомств. Территорию оцепили. На адрес привезли родственников налетчика. Примерно через 20 минут, после уговоров, правоохранителям удалось убедить мужчину сдаться. Он отпустил женщину и сразу был задержан. Никто не пострадал.

По уточненной информации, мужчина появился в «зоне-24», где работают банкоматы, через 20 минут после того, как закрылся банк. По камерам наблюдения сотрудники увидели, что у мужчины в руках пистолет и тот говорит рядом стоящей женщине «мама уйди». Также вооруженного человека с женщиной увидел случайный прохожий, который хотел подойти к банкомату и тоже обратился в полицию. Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, факт попытки нанесения ущерба банку и взятия сотрудников банка в заложники не подтверждается, зона 24/7 банка работает в штатном режиме.

То есть женщина, которую изначально приняли за заложницу, балы мамой вооруженного липчанина и пыталась его успокоить.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области пояснили, что по данному инциденту проводится доследственная проверка.

– Предмет похожий на пистолет изъяли и направили на экспертизу, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.

По данным полиции, задержанному 42 года, он живет в Липецке. Мотив для столь опасного поступка оказался весьма неожиданным. На допросе мужчина пояснил, что хотел отомстить банку за то, что с него снимали алименты на двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU