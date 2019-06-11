В Липецке будут судить мужчину, который убил жену и тяжело ранил тещу

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-11T09:03:18+03:00

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В Липецке расследовали убийство и покушение на убийство, которое произошло весной этого года в селе Ленино Липецкого района. Там 3 марта пьяный мужчина убил жену и тяжело ранил тещу.

Напомним, по версии следствия, накануне преступления 46-летний мужчина с супругой отпраздновали свадьбу сына. Глава семейства продолжал отмечать и, изрядно напившись, напал на жену с кулаками. Он ударил 43-летнюю супругу 9 раз по голове. Не в силах терпеть буйства мужа, женщина сказала, что заявит в полицию. За дочь вступилась 78-летняя теща. Мужчина пригрозил убить обеих если те вызовут полицию.

Жена не восприняла угрозу всерьез и сообщила о побоях, вскоре на пороге дома появились сотрудники полиции. Увидев людей в форме, глава семьи взял нож и со словами «я же обещал тебя убить» воткнул его супруге в грудь. Затем прошел в другую комнату и ударил тем же ножом мать жены. Жена скончалась до приезда «скорой», а тещу успели спасти.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемый полностью признал вину и подробно обо всем рассказал. Сейчас дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU