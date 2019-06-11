В ДТП с автобусом в Липецке пострадала женщина – виновница аварии

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-11T09:28:42+03:00

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Авария с участием общественного транспорта произошла минувшим вечером, 10 июня, в 18.30 на пересечении улиц Советская и Пушкина. 27-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2112» выезжала на Советскую со стороны улицы Пушкина и не заметила приближающийся автобус. Отметим, подобные аварии на том участке случаются нередко. Там только одна полоса для автобусов, остальные три – одностороннее движение, поэтому автомобилисты следят за потоком машина на трех полосах и забывают про автобусы.

Избежать удара не удалось, автобус №352 въехал в правое крыло «двенадцатой». Как сообщили в ГИБДД, в этом ДТП пострадала водитель «ВАЗа», но после оказания помощи ее отпустили.

Это была единственная авария с пострадавшим за минувшие сутки. ДТП без пострадавших за тот же день зарегистрировали 30.

ИСТОЧНИК KP.RU