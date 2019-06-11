Липецкие парламентарии одобрили передачу ОЭЗ «Липецк» в собственность региона и назначили выборы губернатора
Депутаты облсовета также упростили оформление социальных пособий и изменили сроки предоставления субсидий муниципалитетам
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Дан старт избирательной кампании
Первым из вопросов, рассмотренных на 26 сессии областного Совета депутатов, стало назначение выборов главы региона. Они пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.
Фактически избирательная кампания уже стартовала, и началось выдвижение кандидатов. Согласно законодательству, в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона необходимо собрать 6% или 163 подписи местных депутатов не менее чем в 15 районах и городских округах Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU