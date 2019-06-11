Липецкие парламентарии одобрили передачу ОЭЗ «Липецк» в собственность региона и назначили выборы губернатора

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-11T10:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Дан старт избирательной кампании

Первым из вопросов, рассмотренных на 26 сессии областного Совета депутатов, стало назначение выборов главы региона. Они пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

Фактически избирательная кампания уже стартовала, и началось выдвижение кандидатов. Согласно законодательству, в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона необходимо собрать 6% или 163 подписи местных депутатов не менее чем в 15 районах и городских округах Липецкой области.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU