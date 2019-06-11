2019-06-11T10:09:07+03:00
Общество

Липецкие парламентарии одобрили передачу ОЭЗ «Липецк» в собственность региона и назначили выборы губернатора

Депутаты облсовета также упростили оформление социальных пособий и изменили сроки предоставления субсидий муниципалитетам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Дан старт избирательной кампании

Первым из вопросов, рассмотренных на 26 сессии областного Совета депутатов, стало назначение выборов главы региона. Они пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

Фактически избирательная кампания уже стартовала, и началось выдвижение кандидатов. Согласно законодательству, в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона необходимо собрать 6% или 163 подписи местных депутатов не менее чем в 15 районах и городских округах Липецкой области.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Липецка отключат питьевую воду
Под Липецком в ДТП с иномаркой загорелся мопед – пострадала женщина-водитель
С началом каникул в Липецке возросло число ДТП с участием детей
Охранник украл в Воронеже миллион рублей и потратил все деньги в Липецке
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Липчанин хотел платить жертве ДТП 12 лет, но приставы вынудили отдать деньги сразу
Инспекция труда оштрафовала липецких работодателей на треть миллиона рублей
В Липецке находят нарушения даже на законных точках с квасом и лимонадом
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала женщина – виновница аварии
В Липецке будут судить мужчину, который убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке мужчина из-за алиментов ворвался в банк с пистолетом
Во вторник в Липецке жарко, возможны грозы
Под Липецком собутыльники избили и изнасиловали приятеля
В Липецке сотрудник ЧОПа избил водителя прямо на проезжей части