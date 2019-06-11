Инспекция труда оштрафовала липецких работодателей на треть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-11T12:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю, с 3 по 7 июня, в Липецкой области сотрудники региональной инспекции труда провели на предприятиях 22 проверки, чтобы выяснить, как работодатели соблюдают трудовое законодательство. По итогу проверок нашли 23 нарушения. Работодателям выписали 12 предписаний с требованием устранить все нарушения.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе областного управления Роструда, по итогам проверок административные штрафы получили 20 должностных и юридических лиц. Всего предприятия и ответственных за нарушения руководителей оштрафовали на 323 000 рублей.

Также за неделю трудовые инспекторы рассмотрели 29 обращений от работников и расследовали три несчастных случая на производстве. Отметим, что ранее с 27 по 31 мая, провели 26 проверок, по которым нашли 20 нарушений и оштрафовали 43 должностных и юрлица на 926 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU