2019-06-11T12:07:40+03:00
Общество

Инспекция труда оштрафовала липецких работодателей на треть миллиона рублей

За неделю трудовые инспекторы нашли на предприятиях 23 нарушения
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За неделю в инспекцию поступило 29 обращенийЗа неделю в инспекцию поступило 29 обращений
Изменить размер текста:

За минувшую неделю, с 3 по 7 июня, в Липецкой области сотрудники региональной инспекции труда провели на предприятиях 22 проверки, чтобы выяснить, как работодатели соблюдают трудовое законодательство. По итогу проверок нашли 23 нарушения. Работодателям выписали 12 предписаний с требованием устранить все нарушения.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе областного управления Роструда, по итогам проверок административные штрафы получили 20 должностных и юридических лиц. Всего предприятия и ответственных за нарушения руководителей оштрафовали на 323 000 рублей.

Также за неделю трудовые инспекторы рассмотрели 29 обращений от работников и расследовали три несчастных случая на производстве. Отметим, что ранее с 27 по 31 мая, провели 26 проверок, по которым нашли 20 нарушений и оштрафовали 43 должностных и юрлица на 926 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Липецка отключат питьевую воду
Под Липецком в ДТП с иномаркой загорелся мопед – пострадала женщина-водитель
С началом каникул в Липецке возросло число ДТП с участием детей
Охранник украл в Воронеже миллион рублей и потратил все деньги в Липецке
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Липчанин хотел платить жертве ДТП 12 лет, но приставы вынудили отдать деньги сразу
В Липецке находят нарушения даже на законных точках с квасом и лимонадом
Липецкие парламентарии одобрили передачу ОЭЗ «Липецк» в собственность региона и назначили выборы губернатора
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала женщина – виновница аварии
В Липецке будут судить мужчину, который убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке мужчина из-за алиментов ворвался в банк с пистолетом
Во вторник в Липецке жарко, возможны грозы
Под Липецком собутыльники избили и изнасиловали приятеля
В Липецке сотрудник ЧОПа избил водителя прямо на проезжей части