2019-06-11T12:50:34+03:00
Общество

Липчанин хотел платить жертве ДТП 12 лет, но приставы вынудили отдать деньги сразу

Должник нашел всю сумму после того, как наложили арест на его машину
Лия МУРАДЬЯН
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Виновника аварии заставили рассчитаться с потерпевшимВиновника аварии заставили рассчитаться с потерпевшимФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке виновник аварии пытался сэкономить на потерпевшем, которому по решению суда должен был выплатить 700 000 рублей. Мужчина не желал платить всю сумму сразу, и собирался растянуть ее на долгие годы. Какое-то время из зарплаты должника удерживали 5220 рублей. То есть такими темпами потерпевший получал бы компенсацию частями около 12 лет. Но в дело вмешались судебные приставы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, у должника нашли в собственности автомобиль «Хонда», и пристав-исполнитель незамедлительно наложил запрет на регистрационные действия с машиной.

Параллельно должник пытался быстро продать машину, и даже разместил объявление в Интернете, но никто не стал покупать арестованную иномарку. В итоге виновник аварии был вынужден отдать потерпевшему всю оставшуюся сумму сразу – 590 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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