2019-06-11T13:11:16+03:00
Происшествия

Охранник украл в Воронеже миллион рублей и потратил все деньги в Липецке

Когда деньги закончились мужчина вернулся в родной город, где его и задержали
Лия МУРАДЬЯН
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Миллионера поймали сразу после возвращенияМиллионера поймали сразу после возвращенияФото: Лия МУРАДЬЯН
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Нечистый на руку охранник своровал миллион рублей в Воронеже и потратил все деньги в Липецке. Вора-миллионера искали почти два года. Само преступление произошло еще в сентябре 2017 года в Воронеже, деньги пропали с предприятия по грузоперевозкам.

В ходе расследования выяснилось, что деньги лежали в машине, которая вернулась с рейса и стояла на охраняемой территории предприятия. За охрану отвечали сотрудники ЧОПа, и один из охранников внезапно уволился сразу после инцидента. Подозрительным охранником оказался 31-летний судимый за кражи стажер охранного предприятия. И вот спустя год и 10 месяцев воронежские сыщики по оперативно информации нашли и задержали миллионера.

Тот сознался, что украл деньги из салона автомобиля, воспользовавшись служебным положением. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области, после кражи он переехал в Липецк, где жил на съемной квартире, пока не закончились деньги. После воришка, пологая, что о нем уже все забыли, вернулся в родной город. Сейчас он под страже, за особо крупную кражу по 158 статье УК ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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