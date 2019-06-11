С началом каникул в Липецке возросло число ДТП с участием детей
По данным городского управления по делам ГО и ЧС Липецка, с началом летних каникул в городе увеличилось количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 27 мая по 10 июня в Липецке в авариях пострадали уже 8 детей. Из них в семи случаях дети попадали под колеса машин, причем три ребенка пострадали на пешеходных переходах. Также был случай, когда машина сбила ребенка на велосипеде и в одном ДТП школьник получил травму в общественном транспорте.
– Причина одна – невнимательность и неосторожность как водителей, так и юных участников дорожного движения, – говорят спасатели.
Поэтому спасатели просят родителей чаще напоминать детям о ПДД и соблюдать правила самим, чтобы подавать пример. Кроме того ребенок всегда должен быть под контролем. Также ГО и ЧС напоминает, что летом растет число ДТП на загородных трассах и просит перевозить детей в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности. В случае ЧС нужно звонить в Службу спасения по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU