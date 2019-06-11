2019-06-11T14:03:31+03:00
Происшествия

С началом каникул в Липецке возросло число ДТП с участием детей

Спасатели просят родителей, напоминать школьникам о ПДД
Лия МУРАДЬЯН
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С начала каникул в Липецке под колеса попали 7 детейС начала каникул в Липецке под колеса попали 7 детейФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным городского управления по делам ГО и ЧС Липецка, с началом летних каникул в городе увеличилось количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних водителей двухколесного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 27 мая по 10 июня в Липецке в авариях пострадали уже 8 детей. Из них в семи случаях дети попадали под колеса машин, причем три ребенка пострадали на пешеходных переходах. Также был случай, когда машина сбила ребенка на велосипеде и в одном ДТП школьник получил травму в общественном транспорте.

– Причина одна – невнимательность и неосторожность как водителей, так и юных участников дорожного движения, – говорят спасатели.

Поэтому спасатели просят родителей чаще напоминать детям о ПДД и соблюдать правила самим, чтобы подавать пример. Кроме того ребенок всегда должен быть под контролем. Также ГО и ЧС напоминает, что летом растет число ДТП на загородных трассах и просит перевозить детей в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности. В случае ЧС нужно звонить в Службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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