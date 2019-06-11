2019-06-11T14:30:01+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП с иномаркой загорелся мопед – пострадала женщина-водитель

Авария произошла на усманской трассе у поворота на село Троицкое
Лия МУРАДЬЯН
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Пожарные первыми прибыли на помощьПожарные первыми прибыли на помощьФото: Лия МУРАДЬЯН
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Страшная авария произошла в этот вторник, 11 июня, на усманской трассе в Липецкой области. Там у поворота на село Троицкое столкнулись мопед и автомобиль «Шероле Авео». За рулем мопеда была женщина.

От удара двухколесный транспорт пролетел несколько метров, упал на дорогу и загорелся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение поступило в 11.02, на место происшествия выехало одно отделение пожарно-спасательной части. Именно сотрудники пожарной охраны первыми прибыли к места аварии.

Они потушили горящий мопед и оказали первую помощь пострадавшей женщине, после ее передали медикам «скорой». Водителя мопеда с многочисленными тяжелыми травмами увезли в больницу. В машине никто не пострадал. Как именно произошла авария и кто стал виновником, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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