2019-06-11T15:26:08+03:00
Общество

В центре Липецка отключат питьевую воду

Воды не будет четверг до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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Воды не будет в четвергВоды не будет в четвергФото: Архив "КП"
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Энергетики предупреждают липчан об очередном отключении воды, которое ожидается в четверг, 13 июня. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 по адресам: улица Катукова, с 4 по 14 дом; проспект Победы, 116 – 132; улица Меркулова, 43 – 57; проспект 60 лет СССР, дома 3, 5, 7, 15 и 21.

В тот же день, с 10 до 20.00, не будет питьевой воды в другом районе по улицам: Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Городовикова, Медицинская, Минская и Солнечная.

Липчанам приносят извинения за причиненные неудобства. Питьевую вожу будут подвозить в течение дня по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 со стационарного и 236-075 – с мобильного и стационарного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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