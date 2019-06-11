2019-06-11T16:50:59+03:00
Происшествия

Мотоциклист влетел в иномарку в Ельце

Водитель мотоцикла сильно пострадал [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария с мотоциклом. Фото: "ДТП Елец"Авария с мотоциклом. Фото: "ДТП Елец"Фото: vk.com
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Очередная авария с участием двухколесного транспорта случилась в этот вторник, 11 июня, в городе Елец Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Киа» и мотоцикл. По словам очевидцев, на мотоцикле ехал молодой парень.

Авария с мотоциклом. Фото: "ДТП Елец" Фото: vk.com

Авария с мотоциклом. Фото: "ДТП Елец"Фото: vk.com

На место происшествия прибыла «Скорая», сотрудники ГИБДД и спасатели. Как сообщают местные житель водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, его увезли с места в больницу. Фото последствий ДТП выложили в соцсети. Кто стал виновником аварии и как все произошло, сейчас разбираются автоинспекторы.

Напомним, что около полудня на усманской трассе в районе поворота на село Троицкое, в столкновении с иномаркой загорелся мопед. В этой аварии сильно пострадала женщина – водитель мопеда. Причины и виновник данного ДТП также устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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