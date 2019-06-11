Водитель «Тойоты» разбила «Шевроле» на площади в Липецке

11 Июнь 17:06 2019-06-11T17:06:47+03:00

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Две иномарки столкнулись на площади Плеханова в Липецке в этот вторник, 11 июня. Авария произошла на кольцевой развязке на пересечении с улицей Зегеля. Последствия ДТП записали на видео и выложили в сеть проезжавшие мимо автомобилисты.

Тойота разворотила бок Ланосу на площади Плеханова.https://vk.com/myregion48

По словам очевидцев, водитель «Тойоты» двигался по кольцу, когда на круг внезапно выехала «Шевроле». Водитель первой иномарки не успел среагировать и на полном ходу въехал в левую водительскую дверь «Шевроле». Причем «Тойота» протащила вторую машину еще пару метров.

Удар был такой силы, что на последнем автомобиле смялась вся левая стороны и выломало крепление переднего колеса. Отметим, что в том районе кольцо – главная дорога. Пострадали ли кто в аварии, не сообщалось. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются причинах ДТП и кто стал его виновником.

ИСТОЧНИК KP.RU