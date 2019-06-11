2019-06-11T17:38:10+03:00
Общество

В Липецке из-за огородников жителям шести районов не хватает питьевой воды

Коммуникации не справляются, воду приходится подвозить на окраины
Лия МУРАДЬЯН
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Огородники не экономно расходуют водуОгородники не экономно расходуют водуФото: Архив КП
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В Липецке с началом дачного сезона и установившейся жары возникла проблема с водоснабжением. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, из-за полива огородов многие дома в частном секторе и квартиры на верхних этажах остаются без воды.

Коммуникации не справляются, поэтому чтобы воды хватало всем, ее нужно экономить, поясняют коммунальщики. А в данном случае владельцы частных домов поливают свои огороды бесконтрольно.

По данным энергетиков, на телефон диспетчерской службы каждый день поступает около 50 жалоб на низкое давление воды или вообще не ее отсутствие. В частности воды не хватает жителям шести районов Липецка: Сокол, Сселки, Коровино, ЛТЗ, Сырский Рудник и Дачный. Туда воду приходится подвозить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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