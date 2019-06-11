2019-06-11T17:58:07+03:00
Происшествия

13-летнего школьника успели вытащить из воды спасатели в Липецке

За день в регионе удалось спасти троих утопающих
Лия МУРАДЬЯН
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Тонущего школьника спасли в ЛипецкеТонущего школьника спасли в ЛипецкеФото: УГПСС Липецкой области
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Три трагедии на водоемах за один день, 11 июня, удалось избежать в Липецкой области благодаря спасателям.

Первое ЧП случилось в 15.15 в районе Матырского водохранилища, где едва не утонул молодой парень. Он заплыл слишком далеко от берега выбился из сил и начал тонуть. Спасатели успели вовремя, они вытащили парня из воды, оказали медицинскую помощь и доставили на берег.

Чуть позже, в 16.00, на Центральном пляже Липецка чуть не погиб школьник. Как сообщили в пресс-службе УГПСС области, подросток не рассчитал силы и начал тонуть – его достали из воды сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах.

И последний за этот вечер случай произошел в Ельце, где женщина заплыла на середину реки Быстрая Сосна и начала тонуть, к тай также вовремя подоспели спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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