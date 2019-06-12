На праздник в честь Дня России в Липецке пришло более 3000 человек

12 Июнь 19:18 2019-06-12T19:20:41+03:00

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В эту среду, 12 июня, липчане отметили День России. На Городище собралось более 3 тыс. человек. Всю площадку заполнили национальные цвета страны - липчане пришли с флагами, воздушными шарами, ленточками-триколорами. А возле сцены волонтеры развернули полотнище российского флага - 30 на 3,5 метра.

День России отметили в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В начале торжества ансамбль "Казаки России" исполнили гимн РФ. После чего руководители города и области поздравили собравшихся с праздником. По традиции, юным липчанам вручили их первые паспорта. 14 школьников получили документ, удостоверяющий личность, из рук и.о. главы города Евгении Уваркиной и председателя горсовета Игоря Тинькова.

Празднование Дня России продолжается во всех районах города - парках, на площадях, в домах культуры. Для горожан выступают творческие коллективы города.

День России отметили в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU