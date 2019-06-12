2019-06-12T19:20:41+03:00
Общество

На праздник в честь Дня России в Липецке пришло более 3000 человек

Торжественные мероприятия состоялись на Липецком Городище [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
День России отметили в ЛипецкеДень России отметили в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В эту среду, 12 июня, липчане отметили День России. На Городище собралось более 3 тыс. человек. Всю площадку заполнили национальные цвета страны - липчане пришли с флагами, воздушными шарами, ленточками-триколорами. А возле сцены волонтеры развернули полотнище российского флага - 30 на 3,5 метра.

День России отметили в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День России отметили в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В начале торжества ансамбль "Казаки России" исполнили гимн РФ. После чего руководители города и области поздравили собравшихся с праздником. По традиции, юным липчанам вручили их первые паспорта. 14 школьников получили документ, удостоверяющий личность, из рук и.о. главы города Евгении Уваркиной и председателя горсовета Игоря Тинькова.

Празднование Дня России продолжается во всех районах города - парках, на площадях, в домах культуры. Для горожан выступают творческие коллективы города.

День России отметили в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День России отметили в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причину массовой гибели пчел в Липецкой области назовут в конце недели
13-летнего школьника успели вытащить из воды спасатели в Липецке
В Липецке из-за огородников жителям шести районов не хватает питьевой воды
Водитель «Тойоты» разбила «Шевроле» на площади в Липецке
Мотоциклист влетел в иномарку в Ельце
В центре Липецка отключат питьевую воду
Под Липецком в ДТП с иномаркой загорелся мопед – пострадала женщина-водитель
С началом каникул в Липецке возросло число ДТП с участием детей
Охранник украл в Воронеже миллион рублей и потратил все деньги в Липецке
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
Липчанин хотел платить жертве ДТП 12 лет, но приставы вынудили отдать деньги сразу
Инспекция труда оштрафовала липецких работодателей на треть миллиона рублей
В Липецке находят нарушения даже на законных точках с квасом и лимонадом
Липецкие парламентарии одобрили передачу ОЭЗ «Липецк» в собственность региона и назначили выборы губернатора
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала женщина – виновница аварии
В Липецке будут судить мужчину, который убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке мужчина из-за алиментов ворвался в банк с пистолетом
Во вторник в Липецке жарко, возможны грозы
Под Липецком собутыльники избили и изнасиловали приятеля
В Липецке сотрудник ЧОПа избил водителя прямо на проезжей части