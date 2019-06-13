В Липецке карманник вытащил у женщины кошелек в магазине
В Липецке раскрыли кражу кошелька, которая произошла 8 июня. В полицию пришла 30-летняя женщина и рассказала, что в 14.20 у нее вытащили кошелек в магазине по улице Гагарина. В кошельке лежали 12 000 рублей, водительское удостоверение и две банковские карты. Карманника нашли и задержали сотрудники Уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 49-летний безработный мужчина.
Еще одну кражу раскрыли в среду, 12 июня. В этот день кто-то обокрал квартиру 35-летней женщины на улице Металлистов. Из квартиры вынесли планшет и гарнитуру стоимостью 10 000 рублей. Под подозрение попал 19-летний безработный парень. Сейчас он дает показания в городском отделе полиции №2.
ИСТОЧНИК KP.RU