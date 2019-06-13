Под Липецком едва не утонул 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-13T09:56:12+03:00

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Трагедию на воде удалось избежать в минувшую среду, 12 июня, в городе Данков Липецкой области. Там на реке Дон едва не утонул 10-летний ребенок. Мальчика вовремя заметили спасатели и успели вытащить из воды.

А вот в Ельце все же случилась беда. Там в реке Сосна в тот же день утонул мужчина, который купался со стороны села Пятницкое. По данным пресс-службы УГПСС региона, сообщение об утонувшем человеке поступило в 17.00. На место сразу выехала поисково-спасательная служба на водных объектах. К несчастью, спасателям только оставалось поднять тело мужчины на поверхность.

Напомним, что 11 июня на водоемах Липецкой области удалось спасти троих человек, включая школьника, который заплыл слишком далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU