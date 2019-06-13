2019-06-13T09:57:22+03:00
Общество

Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК

Направлены первые реестры потенциальных заемщиков в Министерство сельского хозяйства РФ через систему межведомственного электронного взаимодействия
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Новая технология позволяет банку снизить операционные риски и трудозатраты, увеличив при этом скорость взаимодействия с партнерами. Работа по автоматизации процессов льготного кредитования предприятий АПК ведется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528. Сбербанк выступает лидером проекта среди уполномоченных банков, инициирует доработки автоматизированных систем, а также формирует предложения по оптимизации взаимодействия между региональными органами управления АПК и филиалами банка для удовлетворения потребностей в льготном кредите максимально возможного числа предприятий АПК.

Сегодня доля Сбербанка в программе составляет более 30%. По данным на 1 мая 2019 года, кредитный портфель по ней превысил 500 млрд рублей, что на 12% больше, чем на 1 мая 2018 года. Льготными кредитами банка в рамках программы уже воспользовались 4,7 тыс. заемщиков.

- Поддерживая программу «Цифровая экономика», мы стремимся к полностью безбумажному документообороту во всех сферах нашего взаимодействия с клиентами, партнерами и государством, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Автоматизация льготного кредитования предприятий АПК дает стимул для развития всей сельскохозяйственной отрасли, которая является одним из уникальных конкурентных преимуществ нашей страны.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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