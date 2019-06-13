В Липецке из-за собаки столкнулись четыре машины, одна вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-13T11:21:06+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 13 июня, в районе Косыревки. Там около 8 утра столкнулись четыре автомобиля. По словам очевидцев, все произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки.

Массовая авария из-за выбежавшей на дорогу собаки .

Животное внезапно выскочило под колеса и водитель вильнул на встречную, чтобы не сбить собаку. В итоге столкнулись четыре машины, включая «Лексус», «Мазду» и «Шкоду». Еще один автомобиль вылетел в кювет. При этом избежать наезда на собаку так и не удалось – ее тоже сбили.

Автомобили получили серьезные повреждения: на дорогом внедорожнике разбило переднюю часть, «Мазда» получила удары с обеих сторон и развернулась поперек дороги. Пострадал ли что из людей, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU