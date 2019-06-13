В Липецке из-за собаки столкнулись четыре машины, одна вылетела в кювет
Серьезная авария произошла этим утром, 13 июня, в районе Косыревки. Там около 8 утра столкнулись четыре автомобиля. По словам очевидцев, все произошло из-за выбежавшей на дорогу собаки.
Массовая авария из-за выбежавшей на дорогу собаки .
Животное внезапно выскочило под колеса и водитель вильнул на встречную, чтобы не сбить собаку. В итоге столкнулись четыре машины, включая «Лексус», «Мазду» и «Шкоду». Еще один автомобиль вылетел в кювет. При этом избежать наезда на собаку так и не удалось – ее тоже сбили.
Автомобили получили серьезные повреждения: на дорогом внедорожнике разбило переднюю часть, «Мазда» получила удары с обеих сторон и развернулась поперек дороги. Пострадал ли что из людей, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU