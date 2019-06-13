За два дня на дорогах Липецкой области в ДТП пострадали 20 человек

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-13T11:20:05+03:00

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Прошедшие два дня, 11 и 12 июня, оказались весьма травмоопасными для участников дорожного движения. По данным ГИБДД региона, за это время на дорогах региона в 16 ДТП пострадали 20 человек. Среди пострадавших были три велосипедиста.

Так 11 июня около 22.00 на улице Советской в Липецке 32-летний водитель «Ниссана» сбил 35-летнего мужчину на велосипеде. Велосипедисту оказали помощь и отпустили.

Еще одного 84-летнего пенсионера на велосипеде сбил в тот де день 39-летний водитель «Гранты» на улице Интернациональная. Пожилого велосипедиста увезли в больницу.

В тот же вечер в 18.30 на трассе Орел – Тамбов 49-летний мужчина на мопеде попал под «Рено», за рулем которого было 52-летний водитель. Мотоциклист попал в больницу.

А утром 12 июня на улице Прудной в Липецке сбили 18-летнюю девушку на велосипеде. На велосипедистку наехал 49-летний водитель «Рено». Здесь обошлось без серьезных травм и велосипедистку отпустили сразу после осмотра.

Серьезная авария произошла на улице Чкалова в Грязях, где не справился с управлением 37-летний водитель «Дэу-Нексии». Машину вынесло с дороги и она влетела в столб. В этой аварии пострадали четыре человека: сам водитель и три его пассажира. Трое из них в больнице, одному пассажиру оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU