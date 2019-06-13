Липчанин под утро бил ногами припаркованные машины, не давая спать жителям двора
В Липецке сняли на камеру возмутителя спокойствия, который под утром не давал спать жителям двора. Все случилось этим утром, 13 июня, в одном из воров в 24 микрорайоне Липецка. В 3.25 утра жильцов разбудил вой сигнализации, который исходил сразу от нескольких автомобилей.
Бил ногами машины.
Выглянув в окно, житель увидели, как по двору, покачиваясь, идет некий мужчина и бьет ногами припаркованные машины. Неадекватное поведение парня сняли на видео и выложили в соцсети.
На записи видно, как молодой человек намеренно ходит от одного автомобиля к другому и усердно лупит по машинам ногами, когда срабатывает сигнализация, парень идет в другой машине и делает то же самое. Не исключено, что помимо шума, хулиган мог повредить автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU