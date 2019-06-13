Липчанин под утро бил ногами припаркованные машины, не давая спать жителям двора

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-13T12:50:39+03:00

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В Липецке сняли на камеру возмутителя спокойствия, который под утром не давал спать жителям двора. Все случилось этим утром, 13 июня, в одном из воров в 24 микрорайоне Липецка. В 3.25 утра жильцов разбудил вой сигнализации, который исходил сразу от нескольких автомобилей.

Бил ногами машины.

Выглянув в окно, житель увидели, как по двору, покачиваясь, идет некий мужчина и бьет ногами припаркованные машины. Неадекватное поведение парня сняли на видео и выложили в соцсети.

На записи видно, как молодой человек намеренно ходит от одного автомобиля к другому и усердно лупит по машинам ногами, когда срабатывает сигнализация, парень идет в другой машине и делает то же самое. Не исключено, что помимо шума, хулиган мог повредить автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU