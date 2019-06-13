Минимальный набор продуктов в Липецкой области с начала года подорожал на 9.3%

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-13T13:45:01+03:00

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По данным Липецкстата, в мае цены на продукты в регионе выросли на 0.3%, а с начала года, по сравнению с декабрем – на 3.1%.

Больше всего, на 1.5 – 3%, подорожали пшеничная мука, молоко и крупы, а также мучные и молочные изделия, включая баранки, макароны и каши. Также на 0.5 – 1% выросла цена на охлажденных и замороженных кур, продукты из рыбы, мороженое, колбасные изделия, баранину, безалкогольные напитки, кофе и какао. Из алкогольных напитков на 1% подорожала водка. При этом подешевели яйца, сахар и соль – на 10, 2 и 1% соответственно.

Минимальный набор продуктов на месяц в мае стоил 3717 рублей. По сравнению с апрелем продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 3.3%, а с начала года – на 9.3%.

Непродовольственные товары в мае поднялись в цене 0.2%, а с начала года – на 1.7%. Больше всего подорожали ювелирные изделия – на 3%. Также на 0.5 – 1% подорожали ткани, медикаменты, школьные канцтовары, галантерея, товары из бумаги, предметы для дома из железа, инструменты и оборудование.

Цены на услуги в мае увеличились на 0.5% и на 2.2% с начала года. Больше всего, на 10%, подорожал проезд в поездах дальнего следования, услуги в сфере туризма – на 8%, билеты на самолет эконом класса – на 3%, услуги в сфере культуры – на 2%, обучение в автошколе – на 0.5%. При этом на 5% снизилась стоимость проживания в студенческом общежитии.

ИСТОЧНИК KP.RU