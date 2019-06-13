2019-06-13T16:17:00+03:00
Общество

В Липецке из-за ремонта на проспекте Победы расширят улицу Папина

До сентября в областном центре хотят отремонтировать 18 участков дорог
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ремонтируют дорогиВ Липецке ремонтируют дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецку на ремонт дорог выделили около 600 млн. рублей в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 586 млн. - их федерального и областного бюджетов. Как уточнили в пресс-службе Липецкого горсовета, это без учета средств, которые потратят на 1 этап реконструкции проспекта Победы.

До сентября в областном центре планируют отремонтировать 18 участков дорог. Так, комплексный ремонт ждет улицу Космонавтов - от одноименной площади до площади Авиаторов. Обустроят тротуары по улице Пожарского - от улицы Доменщиков до дома №2 по улице Бабушкина. С 20 июня рабочие приступят к ремонту на улице Ильича в районе ЛТЗ.

Также планируется расширить улицу Папина. По магистрали поедет транспорт во время 2 этапа реконструкции проспекта Победы. Уже в этом году специалисты начнет переносить сети. На ремонт проезда Строителей, по которому тоже пойдет поток автотранспорта, выделено 10 млн. рублей. Кстати, за ремонтом на проспекте Победы тщательно следят. Там установлены камеры видеонаблюдения, чтобы в реальном времени смотреть, как идут работы. Кроме того, постоянно проводятся совещания рабочей группы, в том числе и выездные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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