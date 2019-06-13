В Липецке девушка на «Кии» сбила двоих детей на дороге
Жутка авария произошла в этот четверг, 13 июня, на проспекте Мира в Липецке. Там около 15.00 на проезжей части у дома №15 автомобиль «Киа» сбил двоих детей.
На проспекте Мира сбили двоих детей.
По словам очевидцев, сбитые девочки учатся в 1 и 3 классе – дети шли домой со школьного лагеря.
Свидетели аварии уверяют, дети стояли на тротуаре и начали переходить дорогу, когда загорелся «зеленый», в этот момент в них влетела иномарка.
За рулем «Кии» была молодая женщина. Автовладелица сообщает, что ехала по левой полосе на разрешающий сигнал светофора, когда девочки внезапно выбежали на дорогу.
ДТП с детьми на проспекте Мира.
Что произошло на самом деле, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. На место также вызвали «скорую» и прибыла мама одной из школьниц.
Обеих школьниц увезли в больницу, у одной из девочек, по словам родственников, тяжелые травмы. У мамы случилась истерика и очевидцам пришлось оказать ей помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU