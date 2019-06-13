2019-06-13T15:47:27+03:00
Происшествия

В Липецке девушка на «Кии» сбила двоих детей на дороге

Детей увезли в больницу, медикам пришлось оказывать помощь маме [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке девушка сбила двоих детейВ Липецке девушка сбила двоих детейФото: Кирилл Мишин
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Жутка авария произошла в этот четверг, 13 июня, на проспекте Мира в Липецке. Там около 15.00 на проезжей части у дома №15 автомобиль «Киа» сбил двоих детей.

На проспекте Мира сбили двоих детей.

По словам очевидцев, сбитые девочки учатся в 1 и 3 классе – дети шли домой со школьного лагеря.

В Липецке девушка сбила двоих детей Фото: Кирилл Мишин

В Липецке девушка сбила двоих детейФото: Кирилл Мишин

Свидетели аварии уверяют, дети стояли на тротуаре и начали переходить дорогу, когда загорелся «зеленый», в этот момент в них влетела иномарка.

В Липецке девушка сбила двоих детей Фото: Кирилл Мишин

В Липецке девушка сбила двоих детейФото: Кирилл Мишин

За рулем «Кии» была молодая женщина. Автовладелица сообщает, что ехала по левой полосе на разрешающий сигнал светофора, когда девочки внезапно выбежали на дорогу.

ДТП с детьми на проспекте Мира.

Что произошло на самом деле, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. На место также вызвали «скорую» и прибыла мама одной из школьниц.

В Липецке девушка сбила двоих детей Фото: Кирилл Мишин

В Липецке девушка сбила двоих детейФото: Кирилл Мишин

Обеих школьниц увезли в больницу, у одной из девочек, по словам родственников, тяжелые травмы. У мамы случилась истерика и очевидцам пришлось оказать ей помощь.

В Липецке девушка сбила двоих детей Фото: Кирилл Мишин

В Липецке девушка сбила двоих детейФото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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