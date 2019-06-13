2019-06-13T16:28:33+03:00
Происшествия

В Липецке на кольце Трубного трамвай сошел с рельсов

В районе ДТП пробка [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке трамвай сошел с рельсовВ Липецке трамвай сошел с рельсовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 13 июня, в Липецке случилось происшествие. В районе кольца Трубного завода травмай сошел с рельсов. Это произошло, когда транспорт двигался через проезжую часть. Травмвай съехал с рельсов, перегородил часть дороги, чуть не врезавшись в столб. Информация о пострадавших уточняется.

В районе кольца из-за ДТП образовалась пробка. Водители встали на 3 улицах, по направлению к аварии - на Московской, Гагарина и Циолковского.

В Липецке трамвай сошел с рельсов Фото: соцсети

В Липецке трамвай сошел с рельсовФото: соцсети

Кстати, жуткая авария произошла этим днем в областном центре. На проспекте Мира у дома №15 "Киа" сбил двух школьниц. По словам очевидцев, девочки учатся в начальной школе. Обеих увезли на скорой в больницу. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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