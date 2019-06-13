2019-06-13T17:11:50+03:00
Общество

Под Липецком уничтожили 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы обнаружили в одной из деревень Тербунского района
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области уничтожили боеприпасыВ Липецкой области уничтожили боеприпасыФото: УГПСС Липецкой области
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Этим утром, 13 июня, в Липецкой области уничтожили боеприпасы. Взрывоопасные предметы нашли в деревне Михайловка Тербунского района. Как сообщили в пресс-службе региональног ГУ МЧС России, 3 единицы боеприпасов времен Великой Отечественной войны выезли на подрывную площадку №2 полигона Тербунского района. В 9.50 спасатели пиротехнической службы областного УГПСС уничтожили найденные предметы в установленном порядке.

Напомним, при обнаружении боеприпасов нельзя прикасаться к ним, переносить, перекатывать с места на место, бить по корпусу. Запрещено закапывать взрывоопасные предметы в землю или бросать в водоем. А также распиливать, бросать в костер или разводить огонь рядом с боеприпасом.

В случае обнаружения такого предмета, звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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