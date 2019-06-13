В Липецкой области похолодает и придут грозы

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-13T17:26:16+03:00

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Установившаяся в регионе летняя жара сменится прохладным ветром и грозами. По данным Росгидрометцентра, погода в Липецкой области 14 июня ожидается без осадков. Ветер ночью будет дуть северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду, днем усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до 6-11 градусов тепла, днем воздух прогреется максимум до +27°С. Атмосферное давление останется в пределах 750 мм ртутного столба.

А в субботу, 15 июня, в Липецкой области ожидается гроза. Ветер сменится на западный и среднесуточная температура воздуха не превысит отметку в 22 градуса. Дожди пройдут во многих районах, атмосферное давление немного снизится. Также дождливо и не жарко будет и в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU